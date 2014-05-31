وفاة شخص واصابة عشرة اشخاص بحادث مروري

توفي شخص وأصيب عشرة أشخاص في حادث مروري وقع في بيشة، اليوم السبت.

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الاحمر السعودي بعسير أحمد عسيري بان غرفة العمليات بمنطقة عسير تلقت عند الساعة الثامنة من صباح هذا اليوم بلاغ عن وجود حادث تصادم على طريق بيشة العلاية بالقرب من تقاطع رنية ويوجد به عدد من الاصابات. وعلى الفور تم توجيه عدد خمس فرق من الهلال الاحمر وفرقتين من الشؤون الصحية بمحافظة بيشة.

وأضاف:" وبعد مباشرة الفرق الاسعافية للموقع تبين ان الحادث عبارة عن تصادم سيارتين الاولى كورولا والاخرى داتسون وقد نتج من الحادث وفاة شخص واصابة عشرة اشخاص تراوحت اصاباتهم مابين البليغة والمتوسطة وتم تقديم الرعاية الاوليه لهم في الموقع وقد تم نقل عدد٩حالات لمستشفى الملك عبدالله ببيشة وحالتين نقلت لمستشفى تباله العام".

