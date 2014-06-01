إنقاذ 12 بحاراً في الشرقية

أنقذ حرس الحدود في المنطقة الشرقية 12 بحاراً تعطلت بهم زوارقهم في وسط البحر، حيث تم تقديم المساعدة لهم وإيصالهم إلى مراكز النزول.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية العميد خالد العرقوبي إن دوريات حرس الحدود نفذت العديد من عمليات الإنقاذ منها 12 بحارا تعطلت بهم زوارقهم، ومقيم هندي كاد أن يغرق في شاطئ المحار، وذلك أثناء قيامه بالسباحة بعيدا وإحساسه بالتعب والإعياء داخل البحر، مشيرا إلى وصول الدوريات البحرية في الوقت المناسب وتم تقديم الإسعافات الأولية له وهو بصحة جيدة.

وأوضح الناطق الإعلامي أنه ورد بلاغ لغرفه العمليات لقطاع الجبيل عن وجود غريق سعودي الجنسية في البحر وتم توجيه دوريات البحث والإنقاذ للموقع وعند الوصل تبين أنه تم إنقاذه من قبل ذويه لوجودهم بالقرب منه وتم نقله الى المستشفى ولازال يتلقى العلاج.



