لقد أكدت نقاشاتكم قناعة راسخة لدي، وهي أن مشكلتنا في الوطن العربي تربوية قيمية أخلاقية»، هذه الجملة المقتطعة من كلمة وزير التربية والتعليم بالمملكة الأمير «خالد الفيصل»، التي ألقاها في المؤتمر العربي الـ22 للمنطقة العربية للتربية والثقافة والعلوم، هي بالنسبة لي أهم ما قيل في المؤتمر، فهي تلخص وتشخص حالة المجتمعات العربية المصابة غالبيتهم بمرض «التصدع الأخلاقي».

أقول: المجتمعات العربية دون فصل أو تبرئة للشعوب عن هذا المرض، إذ أن تبرئة الشعوب بأنه غير مصاب بالمرض يعني أن الكاتب يخادع الشعوب بحثا عن الجماهيرية، وهذا تصدع أخلاقي منتشر للأسف.

هذا المرض «التصدع الأخلاقي» سيواجه الراصد له أينما ولى وجهه في بنية المجتمع، فعلى سبيل المثال، يكفي قراءة الوثائق والمراسلات السرية التي تخرجها الحكومات الغربية لشعوبها، لتعرف أي نوع هي تلك الابتسامات في اللقاءات العربية ــ العربية.

إن قرأت لغالبية النخب الثقافية فترة ما يسمى «الربيع العربي»، لن تحتاج «لمكروسكوب» لاكتشاف «فايروس التصدع الأخلاقي»، إذ يمكن رؤيته بالعين المجردة لضعيف البصر.

الأخلاقيون أو من يسمون أنفسهم «حماة الفضيلة» أغلبهم لا يمنعهم «لم تحرم ما أحل الله»، وأن خاصية التحريم لله وحده، فتجده يحرم ما لا يروق له، ويحلل ما يروق له، هو كذلك وباسم الحفاظ على الأخلاق، ينتهكها ويكذب ويلفق التهم ويخوض بأعراض من يخالفه الرأي بحجة الحفاظ على الأخلاق.

حتى غالبية العامة لا يجد أحدهم غضاضة أو يؤنبه ضميره لانتهاكه إنسانية الآخر؛ لأنه لا يحبه أو لا يروق له، فيبيح لنفسه «أكل لحم أخيه الإنسان»، ويتلذذ أكثر بأكله إن قيل له سيؤجر على جريمته.

بقي أن أقول: إن مرض «التصدع الأخلاقي» هو أخطر ما يهدد المجتمعات العربية، فربط القيمة الأخلاقية بالنفعية هو من أدى لكل هذه الكوارث، فذاك الذي ينافق ويتلون حسب التوجه، أو ينتهك إنسانية الآخر أو يبيح دمه فيلف نفسه بحزام ليقتل غرباء عنه، ربطت أخلاقياته بالنفعية، فيفعل هذا ليكافئ بالجنة والحوريات، أو ليكافأ بالمال على نفاقه.

ويبقى السؤال/ العلاج: كيف يمكن مكافحة هذا المرض، أو كيف يمكن بناء توجه جديد قائم على ضمير يجعلك تفعل الصواب لأنه صواب فقط؟.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140601/Con20140601703118.htm