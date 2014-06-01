القبض على 4 أجانب قتلوا سيدة واغتصبوا ابنها بالرياض

قبضت شرطة الرياض اليوم على 4 باكستانيين قاموا في بداية الشهر الماضي بارتكاب جريمة قتل واغتصاب سيدة خمسينية من نفس جنسيتهم بعد الاعتداء عليها وعلى ابنها في حي منفوحة بالرياض.

وفي التفاصيل أن بلاغا تلقاه مركز شرطة منفوحة من أحد الباكستانيين صباح يوم السبت 4/7/1435هـ عن قيام أربعة أشخاص مجهولين بقتل شقيقته البالغة من العمر 51 سنة بعد تكبيل ابنها البالغ من العمر 14 عاماً ثم لاذوا بالفرار بعد سرقة ما لديها من مصوغات ذهبية ومبالغ نقدية، في إحدى الشقق بحي منفوحة الجديدة.

وبعد شهر من فرار المجرمين كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي هوية الجناة الأربعة وهم أشخاص باكستانيين أعمارهم ما بين العقدين الثاني والثالث، حيث تم القبض عليهم تباعاً.

وبعد مواجهتهم بما توفر من قرائن ودلائل أقروا أنهم هم من قام بارتكاب تلك الجريمة بدافع السرقة، بعد الاعتداء على المجني عليها وعلى ابنها جنسياً، حيث قام اثنان بالاعتداء عليها واثنان بالاعتداء على ابنها.

