القوات السعودية تشارك في "الأسد المتأهب2014"

شاركت القوات المسلحة السعودية بفاعلية في عمليات تمرين "الأسد المتأهب 2014"، الذي يجري تنفيذه حاليًا في الأردن، حيث تقوم بتنفيذ العديد من المهام المناطة بها حسب سير الأحداث والفعاليات اليومية وذلك بسيناريو يمثل العمل في بيئة عمليات واقعية تشترك فيها العديد من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في هذا التمرين.

ووصف مدير إدارة التدريب العسكري المشترك بالقوات المسلحة الأردنية ومدير التمرين العميد الركن فهد الضامن مشاركة القوات السعودية في هذا التمرين بـ"الاحترافية والمميزة".

وقال: "نحن فخورون بمشاركة القوات المسلحة السعودية والمستوى الذي وصلت له"، مؤكداً أن مشاركة القوات السعودية سوف تضيف الشيء الكثير لهذا التمرين والدول المشاركة.

يذكر أن القوات السعودية المشاركة بهذا التمرين نفذت العديد من المهام والعمليات منذ انطلاق التمرين في الخامس والعشرين من رجب الماضي التي أثبتت فيها القدرات القيادية والقتالية العالية التي تمتاز بها القوات المسلحة السعودية.

ونفذت القوات البرية الملكية السعودية ممثلة بالقوات الخاصة عمليات التدريب على القتال في المناطق المبنية وأساليب الدخول واقتحام المباني، كما نفذ طيران القوات البرية عمليات نزول بالحبل السريع وعمليات اقتحام وعمليات انتشال نهارية وليلية باستخدام النواظير الليلية بالإضافة إلى عمليات مشتركة مع أكثر من 20 دولة مشاركه في هذا التمرين.

من ناحية أخرى، نفذت القوات الجوية الملكية السعودية العديد من المهام المخطط لها ضمن الحملة الجوية لفعاليات تمرين الأسد المتأهب التي تختلف باختلاف المهام المراد تنفيذها حسب سيناريو التمرين، كما أنها تمت ضمن إطار مفهوم العمل المشترك للدول المشاركة كافة.

وقد شاركت القوات البحرية الملكية السعودية بسفينة جلالة الملك الدمام وفصيل من وحدات الأمن البحرية الخاصة التي قامت بالتدريب على اقتحام السفن عن طريق الطيران العمودي وزوارق الإنزال السريع والتدريب على كيفية التعامل مع الألغام البحرية بجميع أنواعها وطرق التفجير تحت الماء والتعامل مع الأجسام المشتبه بها، بالإضافة إلى تفتيش الأرصفة والسفن.

وتعد المملكة العربية السعودية ثالث أكبر دولة تشارك في تمرين "الأسد المتأهب 2014" من أصل 22 دولة حيث تشارك بوحدات من القوات البرية والجوية والبحرية بالإضافة إلى مشاركة قوات الدفاع الجوي.