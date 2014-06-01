لحظة انفجار مفاجئ لخط مياه قرب الرياض

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن انفجار مفاجئ في أحد خطوط نقل المياه المحلاة إلى مدينة الرياض "خط التغذية رقم 3" قبل مخرج الثمامة على طريق الدمام - الرياض باتجاه الغرب. ويأتي ذلك بعدما أظهر مقطع فيديو لحظة انفجار الخط ظهر اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي بالإنابة لمؤسسة تحلية المياه المالحة سلطان العتيبي أنه فور حدوث الانفجار قامت فرق الطوارئ بمباشرة الحالة، والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بتنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة سلفاً مع الجهات ذات الجهات وتقدير الوضع وإصلاح الكسر.

وأبان أن خط التغذية رقم 3 يأتي ضمن 6 خطوط رئيسية تغذي مدينة الرياض، علماً أنه يوجد أكثر من مصدر لتغذية مدينة الرياض بالمياه المحلاة، مما ساعد المؤسسة في نقل جزء من كمية المياه المحلاة التي يتم ضخها عبر خط التغذية المكسور إلى الخطوط المغذية الأخرى لمدينة الرياض.

وأشار إلى أن المؤسسة تثمن تعاون المستفيدين الدائم، وحرصهم على ترشيد استهلاك المياه في جميع الأحوال لما يمثله الماء من أهمية بالغة فهو أرخص موجود وأغلى مفقود.

