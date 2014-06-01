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إنقاذ أطفال من حريق بمكة

المصدر: الرياض - العربية.نت
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باشرت ثلاث فرق إطفاء وفرقتا إنقاذ وفرقة كمامات وسيارة سلالم بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة قوامها 32 فردا و4 ضباط حادث حريق بحي النسيم في مكة اليوم، نشب في محطة كهرباء تقع أسفل عمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق.

وأوضح الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني في مكة المكرمة، في بيان له أن "أدخنة الحريق تصاعدت الى اأدوار العليا من المبنى تم معها اقتحام الموقع من قبل أفراد الإنقاذ وإخلاء عدد 50 شخصا احترازيا من بينهم عدد من اأطفال كما تمت السيطرة على الحريق وإخماده مقتصرا على محطة الكهرباء".

وأشار إلى "أنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات في اأرواح وﻻزال التحقيق جاريا لمعرفة الأسباب ومقدار الخسائر".

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