ثلاجات الأحياء.. تقي المحتاج ذل السؤال

بهدف حصول المحتاج على الطعام دون الحاجة للسؤال، انطلقت في عدد من مدن المملكة مبادرات محلية تسعى لحفظ فائض الأطعمة بإشراف متطوعين، وذلك بغرض أن يحصل المحتاج على الطعام دون المرور بذل السؤال ليأخذ منها ما يسد حاجته، فيما تقوم المبادرات بجهد طوعي تكاملي من أهل الحي، الذين يقومون بتغليف الطعام ووضعه في ثلاجة التبريد التي نصبت في مكان بارز في حارات الحي.

وانتقلت هذه المبادرات من شمال المملكة إلى شرقها وغربها، وكان سبيل تسويق هذا المشروع هو وسائل التواصل الاجتماعي، فقد وضع أحد سكان حائل ثلاجة "السبيل" أمام داره ليُشرف عليها بنفسه، فيما انتقلت الفكرة إلى الدمام وتم وضع الثلاجة في باحة أحد مساجدها، ثم إلى جدة في أحد أحيائها الفارهة.

وأوضح المتحدث باسم جمعية حفظ الأطعمة مصطفى القرشي "أن مثل هذا المشروع الذي يمثل دوراً من أدوار التكافل الاجتماعي بحاجة إلى تقنين بمظلة إدارية لتضع ضوابط لمثل هذه البادرة، بعد الرجوع والتنسيق مع الجهات الرسمية التي لها علاقة بهذا الأمر، وتحديد اشتراطات السلامة لها من ناحية درجة التبريد وصلاحية الأغذية، ونوعية التغليف التي تحفظ الأكل لأطول مدة زمنية

