حالة كورونا في مكة ونقل أخرى بـ"الإخلاء الجوي"

كشفت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ونقل حالة أخرى أعلنت عنها الوزارة مؤخراً، بالإخلاء الطبي من مستشفى الملك خالد بمحافظة حفر الباطن إلى مركز علاج كورونا في مجمع الدمام الطبي.

وأوضح تقرير الوضع اليومي لحالات فيروس كورونا عن وصول العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا إلى 751 حالة، توفي منهم 189 شخصا منذ انتشار الفيروس في السعودية، مشيرا إلى أن الحالة التي سجلتها الوزارة اليوم تعود لرجل يبلغ من العمر 56 سنة في محافظة مكة، ويعاني من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم، حيث ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 21/5/2014، وحالته الآن مستقرة حيث تم عزله في المنزل.

من ناحيته، أوضح المتحدث الإعلامي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية خالد العصيمي أن الحالة التي تم نقلها من حفر الباطن إلى الدمام تعود لمريض يبلغ من العمر 75 عاماً يعاني من فشل كلوي، حيث يتلقى العناية الفائقة والرعاية الطبية المخصصة لمثل هذه الحالات في مركز علاج كورونا بمجمع الدمام الطبي الذي تم الإعلان عنه مؤخراً مركزاً متخصصاً لاستقبال وعلاج حالات كورونا من قبل وزير الصحة المكلف عادل فقيه، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه الحالات تتم عبر المعايير التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية.

