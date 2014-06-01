حرارة الطقس تسلق البيض

اشتكى أحد سكان المنطقة الشرقية عبر فيديو سجله، من ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، التي تسببت بسلق طبق بيض كامل على حد تعبيره.

وأظهر الفيديو، شخصا أوضح أنه اشترى طبق بيض، ونساه في السيارة يوماً كاملاً، وعاد إليه في اليوم التالي، وتفاجأ بأنه أصبح بيضا مسلوقا "نصف استواء"، بسبب حرارة الطقس في المنطقة الشرقية.

من جانبه لم يستبعد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لهيئة الأرصاد حسين القحطاني في حديث مع "العربية.نت" صحة ذلك الفيديو.

وقال: "ذلك الفيديو لا أستطيع نفيه أو تأكيده".

وأضاف "هناك لغط في قياس درجة الحرارة، حيث تواجه الأرصاد أسئلة حول اختلاف درجات الحرارة بين ما يتم رصده في المقاييس المنتشرة في الشوارع، وما ترصده أجهزة القياس في السيارات وما يتم الإعلان عنه من قبل الأرصاد الجوية".

وأوضح "نحن نعتمد في عملية رصد الحرارة وفقاً لمعايير دولية، صادر من المنظمة العالمية للأرصاد، وذلك بقياس درجة حرارة الهواء في الظل وفي منطقة بعيدة عن المؤثرات وأن يكون المقياس مرتفع عن الأرض مترين أو ثلاثة، فالرئاسة تقيس الدرجة على رأس كل ساعة".

وأشار إلى أنه "لم نسجل درجات عالية جداً حتى اللحظة، لكن ما أحب توضيحه أن الصيف بدأ مبكراً في السعودية".

وزاد "من المعتاد في كل صيف أن درجات الحرارة تتراوح بين 38 إلى 48 درجة مئوية وتلامس الـ 50 درجة مئوية أحياناً، وبالذات في المنطقة الشرقية، وأعلى درجة حرارة سجلت كانت في مدينة جدة عام 2010، إذ بلغت 52 درجة حرارة مئوية".