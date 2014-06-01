خطر الإسلام الأوروبي

38 مليون مسلم في أوروبا, هذا العدد الضخم الذي تذكره بعض المصادر, تذكر غيرها أن العدد يصل إلى 23 مليون مسلم, وعلى إختلاف العدد فيبقى هذا ملفت للنظر كثيراً, ولقد ذكرت CNN أن نسبة المسلمين في فرنسا وبلجيكا ستصل إلى %10 من السكان، بينما ستبلغ في السويد%9.9 من إجمالي السكان. إنّ أعداد المسلمين تزيد في القارة العجوز, وهذا الرقم يعتبر مفزعا لأوروبا التي تعاني من إنخفاض معدل إنجاب الأطفال الذي وصل إلى أن تكون نسبة الولادة في أسبانيا %8 مابين عامّي2008 حتى 2011, كما أنه يوجد في أوروبا ضعف واضح في التوجه والتوجيه الديني في ظل ماتضخه الليبرالية الأوروبية من مفاهيم, وهناك مخاوف حقيقية من العشرين السنة القادمة في ظل الإقبال المتزايد على الإسلام بأوروبا, لذلك قامت الكثير من الجهات الدينية المسيحية بإنشاء القنوات الفضائية ومواقع الويب والقيام بزيارات كثيرة للعوائل في أوروبا لتأكيد الدين المسيحي من قبل رجال الدين في قلوب الناس للصد من هذا التوجه الإسلامي الأوروبي, وهذا حق مشروع لجيمع الأديان كسنة كونية في هذا الوجود الفاني. المهاجرون والذين تم نقلهم للعمل في أوروبا منذ سنوات طويلة من المسلمين بلا شك كانوا بذرة لخلق منطلق إسلامي دعوي, تطور الحال عبر الجيل الثالث تحديداً لإقامة مراكز للدعوة ومساجد تحت أنظمة تمنح حق الحريات الدينية, كما تم الإهتمام كثيراً بالجيل الناشئ في أوروبا بوصفه هو من سيحدد ملامح المستقبل, فالمساجد في أوروبا كثيرة, وتحديداً في بريطانيا, ولقد قام الجيل الثالث بشراء الكنائس والبارات وتحويلها لمساجد رغم صعوبة ذلك, كما أن الجامعات قد سمحت للمسلمين بإقامة الصلوات بما فيها الجمعة داخل غرف مخصصة لذلك, ما يتعلق بالأطعمة ففي بعض دول أوروبا تجد الملصقات على باب المحلات الغذائية والمطاعم لفظة ( حلال ) التي تعني أنها خالية من المحرمات التي تمنعها الشريعة الإسلامية. الأوروبيون الذين إعتنقوا الإسلام يدركون الفرق الذي لم يشعر به المسلم بالولادة, وهم يعبرون عنه عندما تتحدث إليهم كمسلم بالولادة, إلا أنهم يشعرون بالضجر الشديد عند إتخاذ قرار الدخول بالإسلام حول التعدد المذهبي والعقدي في الديانة الإسلامية, لهذا السبب فهم يتأخرون كثيرا لأخذ الوقت الكاف للبحث والتحري عن العقيدة الإسلامية التي كان رسول الله يدين الله بها. السنوات الأخيرة وخاصة بعد عمليات التفجير التي ذهب ضحيتها الكثير من المسلمين والمسيحيين واليهود وغيرهم, عبر القيام بعمليات إرهابية إستهدفت دول عربية كالمملكة العربية السعودية ودول غربية كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطاينا وأسبانيا جعلت الساسه في العالم تتخذ تدابير تحد من الأنشطة الإرهابية وبلا شك فإن الحراك الدعوي الإسلامي في أوروبا بدأ يقل بسبب تشديد الرقابة على نقل الأموال ومنع بعض المؤثرين من السفر أو دخول البلاد, ولقد ساهم قيام بعض معتنقي الإسلام بأعمال متطرفة داخل اوروبا بتطبيق بعض الإجراءات الصارمة ضد الجالية المسلمة في أوروبا, فالشاب اديبولاجو الذي يبلغ من العمر 28 سنة قام بقتل شرطي بريطاني بساطور بطريقة وحشية عام 2013 وكان يردد عبارات مثل " السبب الوحيد الذي دفعنا لفعل هذا هو أن المسلمين يموتون كل يوم" وأردف أيضاً " إن سبب قتل هذا الشرطي البريطاني هو من باب العين بالعين والسن بالسن " هذه الحادثة التي وقعت في بريطانيا جعلت هناك توجس من وجود هذا التشدد الإسلامي في أوروبا والذي قد يؤدي إلى تطرف ديني, خاصة أنه يوجد في بريطانيا مليونين مسلم تقريباً, إلا أن النقاش الدائر حول الجاليات المسلمة في أوروبا يتهمها بالعزلة, كما أن الجالية المسلمة وجدت أن أفضل طريقة للتعبير هي البحث عن الهوية من خلال التميز بممارسة أخلاقية أو إجتماعية تفصلهم عن باقي المجتمع. أزمة الهوية في الجالية المسلمة في أوروبا تعيش صراعاً تتم ترجمته بسؤال ( هل يشعر المسلم الأوروبي بإنتماء وطني, وإن كانت الإجابة بالنفي, فما هي الأسباب ؟ ), وكمتخصص لابد أن أتوقف عند الحديث عن الهوية التي تتسع وتضيق لتحوي الكثير من القضايا الفكرية والتي أيضا قد تساهم بنشر التطرف الفكري عندما يتم إستغلالها أو تجاهلها, فالجالية المسلمة مثلاً في مدينة برمنجهام قد غضبت وهددت برفع دعوى قضائية عام 2010 عندما تم وضع العديد من كميرات المراقبة المخصصه لمكافحة الإرهاب في أحياء تسكنها غالبية مسلمة. بعض دول أوروبا تستوعب الكثير من الأفراد المؤثرين دينياً وسياسياً وتمنحهم مساحة كبيرة من التعبير الإعلامي, كما تمنح حق اللجوء السياسي,وتقبل بالتنوع الفكري الذي بعضه يصل إلى الإساءة للأفراد والحكومات الأخرى وهذا ساهم بصعود التشدد الديني عند الجالية المسلمة بإنتقال الكثير من الأفكار المتطرفة إليها كما ساهم أيضاً بخلق مرحلة من التيه عند الجيل المتأخر من الجالية المسلمة الأوروبية, نتيجة هذا جعل السيد توني بلير رئيس الوزراء السابق يقول أن قواعد اللعبة قد تغيرت ولقد عزم على إتخاذ إجراءات جديدة تسمح بطرد المحرضين على العنف وسن قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب ورفض منح حق اللجوء السياسي للأجانب المرتبطين بالإرهاب كما هدد بنزع الجنسية البريطانية وإغلاق أمكان العبادة التي تستخدم للتطرف, كما قامت فرنسا بحظر لإرتداء الحجاب في المدارس, ويدرك أهل الإختصاص أن فرض الرقابة أمر مهم ويجب أن يكون إلا أن الإسلام في أوروبا والذي يتخذ أشكالاً متعددة يجب أن يخضع للتحليل والمتابعة دون أي عملية إستفزازية تقود المسار إلى خلق بيئة متطرفة تأتي من أوروبا بدماء أوروبية.