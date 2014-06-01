دراسة تثبت تأثر المجتمع السعودي بالشائعات

أجرى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني دراسة استطلاعية أكد خلالها أن أكثر من 82% من المشاركين حول واقع الشائعات في المجتمع السعودي يؤكدون أن الرأي العام يتأثر بالشائعات، حيث شدد عدد كبير من المشاركين بلغت نسبتهم 82.9% على أن الشائعة تسهم في التأثير على الرأي العام، بينما اعتبر 17.1% أنها لا تؤثر.

وشملت الدراسة التي أعدتها وحدة استطلاعات الرأي العام بالمركز 1049 فرداً، منهم 740 من الذكور و309 نساء، وبلغت نسبة هامش الخطأ 2.84 عند مستوى ثقة 95%، وتم اختيار عينة الدراسة الاستطلاعية بطريقة عشوائية باستخدام برنامج حاسوبي مصمم خصيصاً لهذا الغرض، يمثلون جميع مناطق المملكة.

ويرى نحو 69.2% من أفراد عينة الدراسة أن الشائعات واسعة الانتشار بين أفراد المجتمع، في حين يؤكد نحو 23.1% منهم أنها متوسطة الانتشار، ونحو 7.7% يرون أن انتشار الإشاعات بين أوساط المجتمع قليلة.

كما أكد 50% من المشاركين في محور الدراسة الخاص بمدى التحقق من الشائعات، بأنهم حريصون على التأكد من المعلومات أو الأخبار التي تصل إليهم قبل تداولها والترويج لها، فيما أكد نحو 65% بأنهم لا ينقلون ما يصلهم من معلومات أو أخبار غير موثوقة إلى الآخرين دون الرجوع إلى المصدر، في حين يرى 11% منهم بأنهم ينقلون الشائعات إلى الآخرين دون الرجوع إلى المصدر.

وحول موضوع تداول الشائعات قال 73.8% من المشاركين أنهم لم يعيدوا إرسال أو تداول خبر أو معلومة غير موثوقة خلال السنة الماضية، في حين أكد 26.2% منهم بأنهم تداولوا معلومات غير موثوقة.

وكشفت الدراسة عن تأثير الشائعات على وجهات نظر المجتمع نحو موضوع أو قضية أو شخص ما، فقد كانت إجابة أكثر من 50% من المشاركين في الدراسة عند سؤالهم هل سبق أن غيرت وجهة نظرك نحو موضوع ما بسبب إشاعة، هي نعم.