ضبط 3 آلاف عبوة أحبار طابعات مغشوشة

ضبط مراقبو وزارة التجارة والصناعة عمالة تستخدم مقر السكن الخاص بها في تعبئة أحبار الطابعات المقلدة والمغشوشة بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع، وصادرت أكثر من 3 آلاف عبوة منها، فيما جرى إغلاق المقر بحي الملز في الرياض، واستدعاء المتورطين للتحقيق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى رصد الوزارة بالتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة منزلاً قديماً تم تقسيمه إلى قسمين؛ الأول استخدم كمقر لسكن العمالة، والآخر تم استغلاله في إعداد وتعبئة أحبار الطابعات ووضعها داخل عبوات جديدة بغرض توزيعها في الأسواق، ليتم على الفور مصادرة جميع الكميات الموجودة.

كما ضبط المراقبون سيارة تستخدم في عملية تسويق الكميات إثر محاولة قائدها الهروب من الموقع، فيما قامت الجهات الأمنية بتفتيش المركبة وعثرت على كميات من الأحبار شبيهة بالكميات المضبوطة داخل المنزل، إضافة إلى عدد من فواتير الشراء والتوزيع، وختم رسمي لإحدى المؤسسات.