وزير النقل يوقع مشاريع بـ 4.2 مليار ريال

وقع وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري اليوم عقود عدد من مشاريع الوزارة المعتمدة لهذا العام في مجال التنفيذ والصيانة والدراسات والتصميم والمباني والأعمال الكهربائية والحاسب الآلي بمناطق المملكة بقيمة تجاوزت 4.2 مليار ريال .

وأوضح أن هذه المشاريع هي جزء من المشاريع التي اعتمدت في ميزانية هذا العام التي تم طرحها فور صدور الميزانية تمشياً مع أسلوب الوزارة في طرح المشاريع المعتمدة للمنافسة والتنفيذ في نفس العام الذي تعتمد فيه ، وسوف يتم تباعاً توقيع عقود بقية المشاريع المعتمدة لهذا العام,رافعاً الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ونائب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي ولي العهد على ما يلقاه قطاع النقل من دعم ورعاية ,سائلاً الله أن يحفظ لهذا البلد قيادته وأمنه وأمانه .

وشملت العقود منطقة مكة المكرمة طريق جدة / مكة المكرمة السريع المباشر بطول 25 كلم بتكلفة 378 مليون ,والمجموعة التاسعة تشمل الاعمال التكميلية للطريق الدائري بجدة ، ورفع منسوب طريق جدة / جازان الساحلي مع إنشاء جسر وادي (3,5)كيلو متر بتكلفة 190 مليونا ,وكذلك استكمال بعض الطرق وتشمل طريق عقبة الصفيحة ,وطريق الملك سعود حتى طريق الطائف / الباحة بطول (17)كيلو مترا بتكلفة تجاوزت 18 مليونا ,ودراسة وتصميم طريق الأكحل / الطائف بطول 200 كلم بتكلفة 8.4 مليون ريال .

وتضمنت العقود المدينة المنورة من خلال ازدواج طريق المدينة المنورة / القصيم القديم (طريق العاقول) مع الإنارة والتقاطع (المرحلة الثانية ) بطول (16 كيلو متر بتكلفة بلغت 89.8 مليون ,وكذلك اصلاح المسار الحالي لطريق تبوك/ المدينة المنورة بطول (20)كلم بتكلفة 33.2 مليون ,وإنشاء وتوسعة الورشة المركزية بتكلفة 2.9 مليون .

وعلى مستوى الرياض شملت العقود الموقعة إصلاح المسار الحالي لطريق شقراء / الدوادمي / عفيف ( المرحلة الثانية ) بطول ( 88,8) وبتكلفة تجاوزت 108 ملايين ,وازدواج طريق القويعية / الرين / الحريق (المرحلة الثانية) بطول(20) وبتكلفة 60 مليونا ,بالإضافة إلى تشغيل وصيانة منظومة تقنية المعلومات والاتصالات بالوزارة وفروعها ومكاتبها بتكلفة 56.8 مليون ,والأعمال التكميلية لطريق الحائر /حوطة بني تميم (تقاطع) بتكلفة 48.6 مليون ريال، إضافة إلى مشاريع أخرى في عدد من مناطق المملكة.

