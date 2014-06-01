يوم الخميس المقبل آخر موعد للتقديم على "جدارة"

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن يوم الخميس المقبل الموافق 7 /8 /1435هـ ، سيكون آخر موعد لتقديم الطلبات على برنامج (جدارة) للوظائف التعليمية للرجال البالغ عددها (6494) وظيفة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التقديم يهدف إلى شغل الوظائف التعليمية (رجال) المطروحة من وزارة التربية والتعليم التي يبلغ إجمالي عددها ( 6494) وظيفة بالمستوى الخامس، حسب لائحة الوظائف التعليمية مخصصة على النحو التالي: المرحلة الابتدائية 1350 وظيفة، المرحلة المتوسطة 2402 وظيفة، المرحلة الثانوية 1809 وظائف، التربية الخاصة 933 وظيفة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن هذه الوظائف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للخريجين الراغبين في التقدم للوظائف التعليمية (رجال) في مراحل التعليم العام والتربية الخاصة ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية التربوية والتخصصات المحددة بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وذلك من الحاصلين على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات داخل أو خارج المملكة (شريطة توفر قرار معادلة من وزارة التعليم العالي للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة) وخريجي كليات إعداد معلمي المرحلة الابتدائية.