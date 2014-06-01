20 ألف ريال راتب المشرفة على "المستلزمات النسائية"

كشف مسؤول رفيع في وزارة العمل، أن أجور السعوديات المشرفات على محلات المستلزمات النسائية، يصل إلى 20 ألف ريال.

وقال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي خلال ورشة عمل عقدت أخيراً "المرأة السعودية أثبتت قدرتها على العمل ونجاحها في القطاع الخاص بشكل عام، وفي محلات بيع المستلزمات النسائية، وكسب ثقة أصحاب الأعمال، ما دعا إحدى الشركات إلى تخصيص 20 ألف ريال كرواتب للمشرفات على الفروع".

وأوضح "تم تأنيث أكثر من 13 ألف و100 محل لبيع مستلزمات نسائية في مختلف مدن ومحافظات المملكة في المرحلتين الأولى والثانية، الأمر الذي أسهم في توظيف نحو 65 ألف مواطنة سعودية. مؤكداً أنّ أهمّ عامل لِنجاح عمل المرأة السعودية في منشآت بيع المستلزمات النسائية هو المتابعة والتفتيش لضمان توفير بيئة العمل الآمنة.





