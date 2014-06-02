التبوكيون يرتكبون عشر مخالفات بناء يومياً

رصدت أمانة تبوك (شمال غرب السعودية) شغف سكانها بتجاوز قوانين البناء، وممارسة مخالفات إنشائية لا تتوافق مع تصاميم هندسية تستوجب الالتزام بها حرصاً على سلامة المباني وساكنيها، و جيرانها، ذلك بمعدل عشرة مخالفات يومياً.

وقالت في إفصاح صحفي أنها أمضت عقوبات مالية قاربت نصف مليون ريال مع إجراءات قانونية على ٨٤٠ مخالفة تم رصدها خلال التسعين يوما الماضية، أثناء تمحيص الأمانة لجودة الالتزام في ٨٤٠ منشأة في طور البناء، مع التأكيد على اعتبار أن ضعف إدارة النفايات والمخلفات من الأبنية كان جزءا من المخالفات المرصودة، بالإضافة الى ممانعة الأمانة قيام المقاولين بجلب رمال من أودية قريبة، وتصنيفه مخالفة بيئية تستوجب العقاب والردع.

من ناحية أخرى، تنتمي استمرارية مخالفات المواصفات الهندسية في البناء السكني والإضافات العشوائية الى انتشار ثقافة البناء العشوائي سابقاً في تبوك بصفتها مدينة حاضن نصفها الى أحياء سكنية عشوائية تستوعب الكتلة السكانية القديمة والأكثر عدداً، والمستقبلة الأكبر لمضاعفات العشوائيات.

وكان المهندس عايش العنزي مدير مراقبة المنشآت بأمانة تبوك بأن مراقبة الإنشاءات تعمل على إعطاء رؤية واضحة للمشاريع التي في طور الإنجاز، وكذلك التعامل مع المشكلات قبل ظهورها، وفرض غرامات للحد من التجاوزات في مجال الإنشاء، وتثبيت أنظمة مراقبة آنية لتحسين إدارة المشاريع بالشكل الأفضل.