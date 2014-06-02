الثامنة يجمع خوجلي بوالدته بعد 30 عاما من الفراق

جمع برنامج الثامنة الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان على قناة "إم بي سي"، اللاعب السابق عبدالله خوجلي بوالدته بعد 30 عاماً من الفراق. بدأت التفاصيل بطرح البرنامج في حلقته اليوم (الأحد)، مشكلة خوجلي الذي تربى عند جدته لأبيه بعد أن طلّق والده المتوفى أمه (سودانية الجنسية) عقب ولادته، وعندما بلغ 15 عاما أخبرته جدته بأن أمه على قيد الحياة، وأنها موجودة في السودان، وبعد بلوغه 21 عاما حاول السفر لكن ظروفه المادية لم تساعده، وكرر المحاولة عند بلوغه الـ23 عاما، لكن لم يستطع بسبب تعرضه لحادث مروري.

خوجلي الذي لعب في ناديي النصر والهلال، كشف من خلال البرنامج أنه يعتزم السفر إلى والدته خلال أسبوعين، لكن عزمه تحول إلى نوبة بكاء حادة بعدما شاهد والدته وهي تدخل إليه الاستوديو أثناء الحلقة، ليحتضنها ويقبل يديها وقدميها.

