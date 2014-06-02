القبض على أجنبيتين تزوجتا بأكثر من رجل في وقت واحد

علمت "العربية.نت" أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة قبضت أمس على عصابة من جنسية عربية تدّعي أنها تُسهل البحث عن زوجات للراغبين في زواج "المسيار"، يترأسها رجل يقوم بالتسويق لفتاتين لمن يرغب في مثل ذلك الزواج، وتبين أن الفتاتين تزوجتا أكثر من شخص من دون علم زوجيهما، ويوفّر قائد العصابة مأذوناً شرعياً من نفس جنسية الفتاتين.

وقال مصدر في تصريح لـ "العربية.نت" إنه تم الإبلاغ عن تلك العصابة من طرف أحد المتورطين تزوج من إحدى الفتاتين، وتفاجأ بأنها بعد زواجه منها تبيت مع شخص آخر يزعم أنها على ذمته. وقد نصب رجال الهيئة كميناً للعصابة عن طريق تقدم رجل للزواج من إحدى الفتاتين، وقد تم القبض على أفراد العصابة وإحالتهم للجهات المختصة.

وأكّد المصدر "أنه في مرحلة التحقيق مع تلك العصابة، تم استقبال اتصالات على الهواتف النقالة الخاصة بأفرادها من الأزواج الذين تورطوا في تلك العملية".