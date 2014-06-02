النقد الموضوعي

عندما ننتقد بموضوعية، تأتي النتائج إيجابية، لأن فيها تصحيح مسار، والنقد اللاذع الذي تعرضت له البنوك الشهر الماضي، من تصريحات ولي ولي العهد، عندما وصفها بالمنشار، وأنها لم تقدم شيئاً يذكر للوطن، جاء بنتائج إيجابية، فقد ارتفعت ربحية هذه البنوك بعد هذه التصريحات ، بشكل مضاعف.

بلغت أرباح البنوك السعودية في شهر أبريل الماضي 4.33 مليار ريال وبنمو نسبته 24% عن أرباحها في شهر مارس الماضي (3.49 مليار ريال)، وحسب بيانات لمؤسسة النقد العربي ساما وإحصائية لـمعلومات مباشر، تكون أرباح البنوك قد سجلت في أبريل أعلى مستوى شهري لها في تاريخها، وكانت أعلى أرباح شهرية للبنوك في السابق في يناير الماضي والتي وصلت فيها إلى 3.7 مليار ريال، وحققت البنوك نمواً بنسبة 17.5% في أرباحها المجمعة منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل والبالغة 14.6 مليار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 12.4 مليار ريال، وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج.

بارك الله للبنوك ولربحيتها، وإدارتها الناجحة، وتحقيقاً لتطلعات ولي ولي العهد، ما نريده منهم ثلاثة أمور، تخدم رسالتهم الوطنية، أولاً أعلنت ساما، رغبتها بجعل القروض البنكية تتم وفق عقود الفائدة البسيطة التناقصية، وإلغاء الفائدة المركبة، بعد أن اكتشفت الغبن الواضح ضد المقترض، ونريد من البنوك أن تساند ساما، وتستجيب لهذا التعديل العادل.

ثانياً، نريد من البنوك التعامل مع أنظمة الرهن العقاري بسرعة وإيجابية فقد استغرق إقرارها وتعديلها، من الجهات التشريعية سنوات، وحان وقت القطاف، ونريدها أن تبادر لإنشاء شركات تمويل الرهن العقاري، وثالثاً نحتاج من البنوك تخفيف شروطهم لتمويل شباب الأعمال على نظام كفالة، وهو النظام الذي يسمح لصغار المستثمرين، ورواد الأعمال الاقتراض من البنوك، بكفالة الدولة، ونريد تخفيف الشروط لمضاعفة العدد.

#للحوار_بقية

استفادت 4082 منشأة صغيرة ومتوسطة (كفالة) بإجمالي 7 مليارات ريال من البنوك التجارية المشاركة في البرنامج الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي منذ عام 2006، يعني ماقدمته بنوكنا في ثماني سنوات، قروضاً بضمانات، لروّاد الأعمال السعوديين، لايتجاوز 15% من أرباحها لشهر واحد فقط.



نقلا عن صحيفة "المدينة"

www.al-madina.com/node/535547/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A.html