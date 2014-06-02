مريض نفسي إفريقي يحطم الفوانيس حول الكعبة

قالت شرطة مكة المكرمة إن رجلاً ظهر في مقطع فيديو، يتداول منذ صباح اليوم، وهو يقوم بتهشيم الفوانيس الموجودة فوق جدار حجر إسماعيل في الحرم المكي قد تمت السيطرة عليه من قبل رجال الأمن واتضح أنه من جنسية إفريقية ويعاني من اعتلال نفسي.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي في بيان صحافي أنه في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم أمس الأحد قام أحد الموجودين في بيت الله الحرام بالصعود على جدار حجر إسماعيل وحاول العبث بالفوانيس قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل رجال الأمن وإحالته للجهات المختصة.

وكان الرجل الإفريقي قد ظهر في مقطع فيديو تم تداوله صباح اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو عارِ الصدر مرتدياً بنطالاً قصيراً وممسكاً بكرسي صغير، وهو يتحرك فوق حِجر إسماعيل بحوار فانوسين هشم زجاج أحدهما وسط صراخ بعض المعتمرين الذين قام أحدهم بتصوير المقطع.

ثوان قليلة ثم كان الرجل يتحرك بصورة غاضبة وثائرة يهاجم بشكل مفاجئ رجلاً كان يبدو أنه يحاول إنزاله، قبل أن يتراجع مصور المقطع إلى الخلف ويكمل طوافه في أجواء بدا بعدها أن الحادثة التي كان يقوم بتصويرها قد انتهت، وأن الرجل الذي ذكر بيان شرطة مكة أنه معتل نفسياً قد تمت السيطرة عليه منذ تلك اللحظة.