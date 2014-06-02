لجنة للتحقيق في أسباب انفجار أنابيب المياه بالرياض

وجّه أمير منطقة الرياض، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة تقوم على بحث وتقصّي أسباب الانكسارات التي تحدث للأنابيب الناقلة للمياه المحلاة في المنطقة والرفع له بالنتائج في أسرع وقت.

كما وجّه أمير منطقة الرياض بتوفير صهاريج مياه مجانية لأهالي الأحياء المتضررة من انكسار أنبوب خط التغذية رقم ثلاثة الواقع على طريق الدمام - الثمامة في أسرع وقت لضمان إيصال المياه لأهالي المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالإنابة سلطان العتيبي أن فرق الصيانة تقوم على إصلاح الكسر ونجحت في تقليص مدة تجفيف المنطقة المحيطة بالأنبوب خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، لافتاً إلى أن أمير الرياض ووزير المياه والكهرباء المهندس يتابعان خطة عمل الإصلاح أولاً بأول.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لإعادة الخط إلى العمل بعد الانتهاء من عملية الإصلاح، مبيناً أن المؤسسة ستقوم اليوم بفتح مظاريف مشروع استبدال خطوط نقل المياه المحلاة إلى مدينة الرياض لتصل إلى 9 خطوط تغذية رئيسة.