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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

حاجتنا إلى جمعيات مدنية

تقاس حضارة كل أمة وتقدمها بتعدد جمعياتها المدنية وتنوعها، من حماية البيئة والرفق بالحيوان ومساعدة المرضى، وما شئت من الأهداف التي تخدم المجتمع بعامة، والجمعيات المدنية تختلف عما نسميه عندنا بالهيئات كهيئة الصحفيين

والمهندسين، وهي تسمية مضللة لأنها في الحقيقة نقابات، ولكن لأمر ما تجنبنا لفظة نقابات مع أنّ كل العالم تبناها، ثم إنّ كلمة هيئة تطلق في العادة على مؤسسات حكومية أو شبه حكومية كهيئة

الاتصالات، المهم تختلف الجمعيات المدنية عن النقابات بأنّ هذه الأخيرة تهتم بشؤون أعضائها ومصالحهم وليس بالمجتمع ككل بل إنّ مصالحها قد تتعارض أحياناً مع مصالح المجتمع، كما تختلف الجمعيات المدنية عن الأحزاب السياسية، بأنّ هذه الأخيرة تسعى إلى الاستحواذ على السلطة لتنفيذ أهدافها، في حين انّ الجمعيات المدنية لا تسعى إلى الاستحواذ على سلطة سياسية، ولو أنها تستهدف أن تكون لها سلطة ثقافية، وعلى أية حال وكما يقول المفكر الإيطالي جرامشي، ليس هناك استيلاء على السلطة السياسية قبل الاستيلاء على السلطة الثقافية، وأحوج ما نكون إليه الآن هو جمعية مدنية لحماية البيئة من التلوث، ولو وجدت هذه الجمعية لما انتشر فيروس الكورونا واستشرى بالشكل الذي نشهده، فهل نعتبر بذلك؟

نقلا عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/940700

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