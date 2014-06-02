رسمياً.. شوكولاته كادبوري خالية من الخنزير

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن نتائج تحليل عينات من شوكولاته كادبوري المتوافرة في الأسواق السعودية، أثبتت خلوّها من الحمض النووي للخنزير (DNA).

وكانت الهيئة شرعت قبل يومين في إجراءات احترازية عاجلة، وذلك بسحب عينات من منتجات الشركة، بعد أنباء عن احتوائها على آثار الحمض النووي للخنزير، بأرقام تشغيل مختلفة ومنتجة في دول أخرى، مثل ماليزيا، بغرض إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من خلوّها من مشتقات الخنزير، وهو ما ثبت لاحقاً للهيئة العامة للغذاء والدواء، وفقاً لنتائج التحاليل المخبرية، التي أظهرت سلامة منتجات كادبوري في الأسواق السعودية، والمستوردة من جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، من أي آثار للحمض النووي للخنزير.