ضبط قارب يهرب ديزل في البحر

كشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية العميد البحري خالد العرقوبي أن حرس الحدود بقطاع الخفجي تمكّن من القبض على قارب يعمل مع إحدى الشركات يقوم ببيع الديزل بطرق غير مشروعة في عرض البحر, وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 21700 دولار أميركي تم تخبأتها في أماكن يصعب الوصول إليها وزجاجة خمر خارجي.

وأوضح في بيان له، اليوم الاثنين، أن التحقيقات السابقة وعمليات المتابعة والرصد والمراقبة ساهمت بشكل فعّال في القبض على القارب. موضحاً أن القارب يحمل على متنه 15 عاملاً جميعهم من الجنسية الآسيوية، ومازال التحقيق جارياً معهم.

يُذكر أن هذه المرة الثالثة التي يتمكن فيه حرس الحدود بالخفجي من القبض على مهربي وقود الديزل وبيعه بطريقة غير مشروعة.

من جهة أخرى أوضح العرقوبي أنه "وردنا بلاغ من دائرة الأمن الصناعي بعمليات الخفجي المشتركة عن فقدان شخص سعودي الجنسية من على أحد الحفرات التابع للشركة بعرض البحر، وعلى الفور تم توجيه الدوريات البحرية للمشاركة في عمليات البحث، وتم العثور على الشخص المذكور بعرض البحر وهو على قيد الحياه من قبل أحد قوارب الشركة الساعة العاشرة صباحاً، وجارٍ نقله الى رصيف ميناء الخفجي ومن ثم الى المستشفى للاطمئنان على صحته".