علاج 235 حالة مرضية خارج السعودية

اعتمدت الهيئة الطبية العليا علاج (235) حالة مرضية داخل وخارج المملكة، حيث تم اعتماد علاج (87) حالة مرضية خارج المملكة في أميركا وألمانيا والصين وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، إضافة إلى الفلبين والهند وباكستان ومصر والأردن.

وأوضح مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور مشعل عبدالله المشعل أن الحالات التي سيتم علاجها في ألمانيا تعد الأعلى، حيث يبلغ عددها (19) حالة، تليها الولايات المتحدة الأميركية والصين بـ (18) حالة لكل منهما، وبلغ عدد الحالات المحولة للعلاج في بريطانيا (11) حالة و(11) حالة أيضا في الأردن و(3) حالات في مصر، وحالتان في كل من فرنسا والهند وباكستان، وحالة واحدة في كل من إسبانيا والفلبين.

وأضاف أن الهيئة الطبية العليا أصدرت موافقتها على تمديد العلاج لـ (70) حالة تتلقى العلاج في أميركا، وكذلك الحال بالنسبة لـ ( 26 ) حالة تتلقى العلاج في ألمانيا، و( 3 ) حالات في بريطانيا، مبينا أن هناك أيضا حالات أخرى لا تزال تدرس حالاتهم من خلال التقارير الطبية.

وأشار أن الهيئة أحالت ( 98 ) حالة لتلقي العلاج داخل المملكة نظراً لتوافر العلاج، حيث إن الحالات ولله الحمد لا تستوجب تلقيها للعلاج خارج الوطن.

يذكر أن الحالات التي تتطلب إرسالها للعلاج في الخارج تخضع لدراسة من قبل الهيئة الطبية العليا، التي تعمل بشكل مستقل، ولها شخصية اعتبارية، وذلك وفقًا للأمر السامي الكريم المتضمن (التأكيد على أن تتم دراسة جميع الحالات التي نوجه بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا)، وهي مشكّلة من القطاعات الصحية بالمملكة (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، وزارة الصحة، جامعة الملك سعود، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث)، وذلك يجعلها على معرفة تامة بجميع الإمكانات المتوفرة بالمستشفيات التخصصية المرجعية بالمملكة.