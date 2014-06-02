فقيه يعفي وكيل وزارة الصحة من منصبه

أصدر وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بإعفاء الدكتور زياد بن أحمد ميمش وكيل الوزارة للصحة العامة من منصبه.

​وفي منتصف الشهر الماضي قام وزير الصحة أيضاً بإعادة هيكلة إدارة مستشفى الملك فهد بجدة الذي انتشر بداخل أروقته فيروس كورونا، مؤكداً بذلك إعادة هيكلة المناصب الإدارية في الوزارة التي وعد بها منذ تكليفه بمهام الوزارة، حيث قام بتكليف حمد الضويلع مديراً تنفيذياً لمجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الوزارة للإسراع بتشغيل مجمع الملك عبدالله الطبي وجعله مركزاً رئيساً لمواجهة مرض فيروس "كورونا".