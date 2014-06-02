لا بأس بقليل من (النرجسية)

أكيد ربي راضي علي إن شاء، فأنا في هذه الأيام في أحسن حالاتي، والله لا يغير علي، فمن زيي والقصائد وأبيات الشعر تتالى على شخصي الذي (ما هو ناقص).

ولكي أصارحكم فليس أحب على قلبي من كلمة إطراء تأتي في حقي، حتى لو كانت تلك الكلمة تخرج من فم منافق، ورغم أنني أعرف أنه منافق فلا أملك إلا أن أقول له: أعد، أعد، أعد أثابك الله، ولولا قليل من الحياء لرقصت على وقع كلماته، ولن أقول له: أخجلتم تواضعنا.

أنتم تريدون مني الصراحة وها أنذا أتيت بها لكم (مطبلة).

في الأسبوع الماضي استغللت موقعي هذا (أسوأ وأحسن) استغلال ونشرت عدة أبيات من الشعر وجهها لي الشيخ (زياد آل عيسى)، وهي كلها تحرض شخصي المتمرد على أن أعدد الزواجات مثنى وثلاث ورباع، ونسي شيخي الفاضل أن وجهة نظري ترى أن نصف زوجة أفضل من زوجة كاملة، والربـع أفضل كذلك من النصف، فكيف به يريد أن يسوطني سوط العذاب؟!، منه لله.

واليوم وصلتني قصيدة أخرى، أقتطف منها بعض الأبيات فقط، لأنني لو نشرتها كلها لأتهمتموني (بالنرجسية) القصوى.

فنرجسيتي بالمناسبة لازالت متواضعة إلى أبعد الحدود، المهم هي تريد من يغذيها وينفخ فيها لتصل إلى القصوى.

وإليكم ما جادت به قريحة الأخ (عبد الرحمن أحمد) جزاه الله ألف خير، وللأمانة فإنني لا أعرفه ولا أدري هل هو من الجن أو من الإنس، ويقول فيها:

يا مشعل الجود ياذا الجود والكرم

يا وارث المجد عن آبائك الشهم

واللـه أسأل أن يجـزي فعالكم

فلـن يضيـع وربي صاحـب الكـرم

إليك مني تحيات متوجة

تهوي إليك وأن يثيبكم بالفضل والنعم

قد ذاع صيتكم في الناس منـتـشرا

فكنتـم مثـل نـار على علـم

وختـمـها قائلا:

واحفظ لمشعل صحته وقوته

وامطر عليه جميل الفكر والحكم.

ــ انتهى ــ .

مع أنه بيني وبينكم (لا شيم هناك ولا كرم ولا ما يحزنون) ، ولكن ومع ذلك فأولا الشكر الجزيل لأخي عبد الرحمن، وبقدر ما أعجبني في قصيدة الشيخ زياد: (جر الثياب والأقدام التي تسعى على عجل)، بقدر ما أتمنى أن يحقق المولى دعاء الأخ عبد الرحمن ليمنحي الله المزيد من الصحة والقوة والعنفوان، لأعيث بالأرض صلاحا لا فسادا، و(اللي ما شاف يتفرج).

إنني إنسان مجبول على (المماحكة) .. بمعنى مغرم ومتيم بكل ما هو غير تقليدي سواء بالمعاملة أو الممازحة أو المطارحة أو لعبة (الاستغماية)، أو (أو)..

إنني بكل صراحة لازلت طفلا لم أبلغ سن الرشد بعد.

وهذه هي أكبر مصائبي، فإما أن أجد من يحتضنني ويتبناني، أو أجد من يقيم علي الحد، وإنني سوف أتقبل ذلك كله وأنا مستغرق بالضحك.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140602/Con20140602703337.htm