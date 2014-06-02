تائه يموت في الصحراء

عثرت الجهات الأمنية على شخص متوفى، كانت قد بحثت عنه إثر عثورهم على سيارته جنوب غرب بسيطا، في منطقة الجوف شمال السعودية، حيث عُثر عليه على مسافة نحو 10 كم عن سيارته.

وفي بيان الناطق الإعلامي في شرطة منطقة الجوف العقيد مظلي الدكتور تركي المويشير، والذي حصلت "العربية نت" على تفاصيله، أن شرطة محافظة طبرجل تبلغت عند الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2/8/1435هـ من أحد المواطنين عن عثوره على سيارة في منطقة صحراوية جنوب غرب بسيطا بحوالي 120 كم عالقة بأحد الكثبان الرملية دون وجود قائدها.

وأوضح أن الجهات الأمنية قد كثفت تواجدها بالموقع للبحث عن قائد السيارة واستعانت شرطة المنطقة بمجموعة من قصاصي الأثر ذوي خبرة، وقد نتج عن البحث العثور على صاحب السيارة متوفياً تحت إحدى الأشجار، ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية.