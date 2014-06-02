وظائف شاغرة في وزارة الصحة

أعلنت الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة, عن توفر وظائف شاغرة ومشغولة بمتعاقدين في عدد من مستشفيات منطقة الرياض, والمدينة المنورة, وجازان, والقصيم, والباحة, ونجران, والجوف, وحائل, وتبوك, وحفر الباطن, والطائف, والقريات, وبيشة, والقنفذة .

ودعت الوزارة من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المناسبة, التسجيل في البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة, وتقديم الطلب من خلال الخدمات الإلكترونية على الموقع www.moh.gov.sa, وذلك من يوم الأحد 1435/8/17هـ, ولمدة أسبوعين, علماً بأن الوظائف مخصصة للسعوديين فقط .

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي الدكتور خالد خضر, أن الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي تقوم حالياً بتطبيق برنامج التوظيف الالكتروني على مستوى برامج التشغيل الذاتي بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات لتحقيق المساواة والعدالة والشفافية بين جميع المتقدمين على الوظائف، حيث تم اختيار عدد من هذه المديريات لتطبيق البرنامج .

وبين الدكتور خضر أن الوظائف المعلن عنها تتضمن عدداً من الوظائف الطبية والصحية، وأخصائي غير طبيب، والتمريض, بالإضافة إلى عدد من الوظائف الإدارية .

