وفاة شخص وإصابة 3 بفيروس كورونا اليوم

سجلت السعودية، اليوم الاثنين، 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، توفي منها شخص في عقده الرابع من العمر بمنطقة الجوف (شمال السعودية)، ليزيد بذلك عدد المتوفين بسبب الفيروس إلى 190 شخصاً من 575 حالة مسجلة منذ انتشار المرض بالسعودية.

وأوضح تقرير الوضع اليومي لفيروس كورونا الصادر عن وزارة الصحة الحالات المصابة اليوم على النحو التالي:

تفاصيل الحالات:

في الجوف:

1. رجل يبلغ من العمر 42 سنة، يعاني من حصوات في الكلى. ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 20/5/2014 وأدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 30/5/2014. وقد وافته المنية بتاريخ 1/6/2014 تغمده الله بواسع رحمته.

في جدة:

1. امرأة تبلغ من العمر 57 سنة، تعاني من مرض السكري، وارتفاع بضغط الدم، وفشل كلوي، وأمراض مزمنة في القلب. وتقوم بغسل للكلى وظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 24/5/2014. أدخلت إلى مستشفى خاص بتاريخ 26/5/2014. وتتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله لها الشفاء العاجل.

في المدينة المنورة:

1. رجل يبلغ من العمر 31 سنة، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 28/5/2014. أدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 1/6/2014 وهو مخالط لحالة مؤكدة وحالته مستقرة.

2. رجل يبلغ من العمر 48 سنة، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 21/5/2014. وأدخل الى مستشفى خاص بتاريخ 28/5/2014. وحالته مستقرة.