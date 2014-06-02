يوم إضافي لاستقبال المراجعات النسائية للأحوال

وجه وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر العبدالوهاب بتكليف عدد من المكاتب النسائية لاستقبال المواطنات يوم السبت من كل أسبوع من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 بعد الظهر، وذلك لمواجهة الضغط المتوقع خلال فترة الإجازة الصيفية.

وقال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد بن جاسر الجاسر: إن المكاتب ستقوم بتقديم الخدمات المتعلقة بالسجل المدني والهوية الوطنية، ويمكن الاستفادة من ذلك عن طريق خدمة حجز المواعيد الالكترونية عبر موقع الأحوال المدنية الالكتروني (www.ahwal.gov.sa ).

وبين الجاسر أن هذه الخدمة تأتي امتدادا لخدمات الأحوال المدنية التي - بإذن الله - سيكون لها دور كبير في التسهيل والتيسير على المواطن، وتقديم خدمات راقية تساير التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية في شتى المجالات

