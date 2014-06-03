أكثر من 8800 متقدم على وظائف "جدارة" التعليمية

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن عدد المتقدمين على الوظائف التعليمية للرجال والتي سبق وأن أعلنت عنها الوزارة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، بلغ أكثر من 8837 متقدماً حتى نهاية اليوم الثلاثاء، حيث أوضحت أن الخميس المقبل سيكون آخر موعد لتقديم الطلبات على برنامج "جدارة" للوظائف التعليمية للرجال والبالغ عددها 6494 وظيفة.

وجاء إعلان الوزارة عن هذه الوظائف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك للخريجين الراغبين في التقدم للوظائف التعليمية (رجال ) في مراحل التعليم العام والتربية الخاصة ممن تتوافر لديهم الدرجات العلمية التربوية والتخصصات المحددة بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية للمستوى الخامس، وذلك من الحاصلين على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات داخل أو خارج المملكة (شريطة توافر قرار معادلة من وزارة التعليم العالي للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة) وخريجي كليات إعداد معلمي المرحلة الابتدائية والذين خصصوا للمدارس الابتدائية 1350 وظيفة، 2402 المتوسطة، 1809 الثانوية، 933 التربية الخاصة، ليصل الإجمالي إلى 6494.

ونشرت الوزارة رابطاً إلكترونياً لمعرفة تفاصيل أكثر حول شروط وضوابط الإعلان يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:

www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Pages/news-2452014.aspx