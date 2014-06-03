إغلاق معمل في الرياض

أغلقت وزارة التجارة والصناعة معملاً مخالفاً للاشتراطات الصحية في الرياض، تمتهن عمالته الوافدة إعداد المخللات وتخزينها بطرق بدائية من خلال تعبئتها في أحواض ملوثة بالحشرات والبكتيريا، وتظهر عليها علامات الصدأ، مع خلطها بكميات أخرى شارفت على الانتهاء تمهيداً لبيعها في السوق، حيث تمت مصادرة الكميات المضبوطة، نظراً لما تشكل من خطورة على صحة المستهلكين، واستدعاء المتورطين للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغا عن الموقع غير المرخص لتتم مداهمته على الفور بمشاركة الحملة الأمنية المشتركة، رصد خلالها كميات من الزيتون والمخللات المشكلة التي تخلط مع ما يتم إنتاجه داخل المعمل ووضعها في عبوات مدون عليها الوزن بشكل مخالف، حيث لم يتم تحديده بشكل دقيق مع تزوير تاريخ التصنيع.

واشتملت الكميات التي جرى ضبطها ومصادرتها على 1600 كلغ من المخلل الفاسد، و500 برميل مخلل سعة 100 كلغ، إضافة إلى 360 عبوة مخلل زنة 5 كلغ جاهزة للبيع.