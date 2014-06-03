التأمينات: نظامنا لا يشمل "الموظف" البالغ 60 عاماً

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن نظام التأمينات نص على عدم خضوع العامل السعودي لـ(فرع المعاشات) إذا التحق بالعمل لأول مرة بعد بلوغه سن الستين أو تجاوزها، في حين يتم إخضاعه وتسجيله بصورة إلزامية لـ(فرع الإخطار المهنية ).

وأوضح المتحدث الرسمي بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالله بن محمد العبدالجبار، أنه إذا كان للمشترك مدة اشتراك سابقة ولم يكن قد استحق عنها معاشاً والتحق بالعمل مرة أخرى بعد سن الستين، فإنه يخضع لكلا الفرعين (المعاشات والأخطار المهنية)، طالما أن هناك علاقة عمل قائمة بينه وبين صاحب العمل، ويستمر تسجيله في النظام حتى انتهاء هذه العلاقة.

وأضاف أنه عند عودة صاحب المعاش إلى عمل خاضع للنظام وكان سنه في تاريخ العودة إلى العمل أقل من سن الستين، فإنه يخضع للنظام بفرعيه (المعاشات والأخطار المهنية) إلزامياً ويوقف صرف المعاش، أما إذا كان سنه في تاريخ العودة بين الستين وأقل من الخامسة والستين فإنه يخضع لفرع الأخطار المهنية إلزامياً، ويتم تخييره بين الإعفاء من الاشتراك في فرع المعاشات عن مدة عمله الجديدة، أو استئناف الاشتراك، وإذا تم الاشتراك يتم تسوية معاشه بعد تركه العمل، بإضافة مدة الاشتراك الأخيرة، وفي حال كان سنه في تاريخ العودة (65) سنة فأكثر فإنه يخضع لفرع الأخطار المهنية ولا يخضع لفرع المعاشات ويستمر صرف المعاش.