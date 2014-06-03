الحجاب بين العفة والفتنة

تتكثف الهوية الاجتماعية بالوضع الذي هي عليه المرأة، من خلال اختزال الجسد الأنثوي إلى مقام الشيء المحرم والمقدس، ومن ذلك يأتي الربط الوثيق بين الأخلاق والمظهر، فالحجاب أخذ في شكله أحكاما يمكن تقييم المرأة أخلاقيا من خلاله، وهذا يرتبط أيضا بمعيار الاحترام، وأعني أن هذا لا يقاس في مدى تمسكها بالحجاب كفريضة يوجبها الدين، حتى ولو كانت الصورة الشكلية منمذجة في هذا القالب، إلا أن تفريطها ولو بجزء بسيط من هذا المظهر، يتسبب في العشوائية والفوضى حين تتهم بفتنة الرجال.

كان الهدف من وضع الحجاب هو الستر والاحتشام، وهي النقطة التي تفصل المرأة العفيفة والطاهرة عن غيرها، وفقا لاشتراطات المجتمعات الذكورية، وحسب نواهي وقيود صارمة، فالحجاب يطرح نفسه في قالب تسمية الأنثروبولوجيا الاجتماعية "سوسيولوجيا المظهر"، وضمن هذا الإطار، فهو يعطي وظيفته في توجهات عدة، غير أن يكون ذلك اللباس التقليدي الذي يعنى بإخفاء المرأة عن أعين الرجال، ولكن هذا في المقابل أعطى أداة مضمرة مضادة جراء فصل الجنسين، وإبعاد كل منهما عن الآخر في الحياة العامة، وأعني تكثيف نظر الرجل تجاه النساء بالرغبة التي تتضاعف حدتها، كلما زاد اختفاء معالمهن الجسدية خلف الحجاب.

أخذ الحجاب مرحلة انتقالية وعصرية، بعد التدخل الشكلي للعادات المستحدثة، فتحول إلى مظهر متجدد خاضع لشكليات الموضة، باعتبار التزين في رمزيات المجتمع شحنة إغراء وليس احتياجا ذاتيا لا يشترط الإثارة في كل موقف، فبدلا من أن يواري الجسد أصبح يضفي قيمة عليه، مما جعله يعطي وظيفته في الاستهواء، وإلا كيف يمكن تفسير ارتداء الحجاب بالشكل اللافت من قبل بعض الفتيات الوافدات من مجتمعات أخرى، يختلف لديهن شكل الحجاب، إلا من أجل التمتع بالجاذبية والحصول على القبول الاجتماعي.

من حق المرأة أن تعتني بمظهرها، حتى ولو كانت تتحجب، ولا نربط بين الخلق والمظهر؛ لأن الدوافع والرغبات تبقى من الأمور غير الملموسة، وبالتالي يصعب الحكم عليها، ولكن الإيحاءات التي تؤخذ على شكل الحجاب ـ ليس طريقة استخدامه ـ حسب المعطيات تأتي على ناحيتين: من خلال إثارته للافتتان في ذاته، أو فيما يمكن أن يظهر مما يخفيه، بالطريقة التي تسهم في التقليل من المرأة والنظر إليها كجسد، بالطريقة التي تحرمها من فرصة التكافؤ وبالتالي قلة الاحترام.



نقلا عن صحيفة "الوطن"

www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx