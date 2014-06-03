الحكم بالسجن ومنع السفر على 19 متهماً بالإرهاب

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 19 متهماً من أصل 20 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها، انتهاج بعضهم المنهج التكفيري وتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي واعتبار أعمالهم من الجهاد والتحريض للخروج لمواطن الفتنة.

واتهمتهم المحكمة أيضاً بالخروج على طاعة ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، والتنسيق لخروج المغرر بهم إلى مواطن الصراعات للمشاركة بالقتال، والتستر على بعض مَنْ يريدون الذهاب للقتال بالخارج، وحيازة مواد محظورة ومقاطع مؤيدة لتنظيم القاعدة، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وتراوحت الأحكام الابتدائية بين 3 و13 سنة مع منعهم من السفر، في حين لم تكشف المحكمة تفاصيل أسماء المتهمين.