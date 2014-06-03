شرطة الشرقية تقبض على 504 متسولاً

ألقت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية خلال الشهر الماضي على 99 متسولاً، بلغت نسبة الأجانب منهم 51 في المائة مقارنة بإجمالي المقبوض عليهم، وقامت قوة المهام والواجبات الخاصة في شرطة الشرقية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية كهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومكتب المتابعة الاجتماعية، وقامت القوة المخصصة بالمسوحات الميداينة بمتابعة عدد من المواقع كالأشارات المرورية، والمساجد والاسواق في حاضرة الدمام وذلك بعد جمع معلومات دقيقه ومتابعة سرية لاماكن توزيعهم وتواجدهم.

وأوضح المتحدث بأسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي قيامهم بالتحفظ على الحالات والمضبوطات التي عثرت بحوزتهم وتحريزها وتسليمها لجهة الاختصاص، إضافة إلى احالة المضبوطين من المواطنين لمكتب المتابعة الاجتماعية، في حين تم تسليم المقيمين لادارة توقيف الوافدين بحكم الاختصاص، وشهدت الفترة الماضية عمليات قبض على المتسولين بلغت حتى نهاية شهر رجب 504 حالة، وطالب الرقيطي كافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معهم للتصدي لهذه الظاهرة، وتوجيه من يتم ملاحظته او من يتقدم اليهم للجمعيات الخيرية والجهات المختصة للتحقق من وضعه قبل تقديم المساعدة اليه.

