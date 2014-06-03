عروض باهتة

إننا لا نحتج بشكل كافٍ ضد الأشياء متدنية المستوى، التي تحبط الطاقات وتفسد الذوق العام، بل نكتفي برفع الأصوات، ونغزو صفحات الصحف بمعارك من الكلمات لا طائل منها، ونزمجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونعمل على إعلاء شأن الاحتجاج المزيف، وننتقد الأشخاص ونتجاهل غياب سيادة المؤسسة.

فالبرامج التي تقدمها القنوات الفضائية المحلية نوعان، إما نسخ مقلدة لبرامج عالمية، أو برامج بجهود شخصية لا ترتقي للمستوى العام الذي يتناغم مع العصر، ويستقطب المشاهد، ويوحي بخطاب يرتقي لإدراك ووعي الفرد اليوم، تظهر القيمة للعقول، والعصر الذي تعيشه.

فالهيكل الإعلامي تفرع منه الإعلام الرياضي، والترفيهي، والثقافي، وفروع أخرى كان الإفراط في تعاطيها غير مقبول أو مأمول، سمحت لكثير من المستجدات بالدخول للبيوت بمسلماتها، فضلاً عن مسلسلات الأتراك التي استحوذت على نصيب الأسد من حصة البرامج التي يقدمها التلفزيون، ومستوى متدنٍ من الحس الثقافي لا يتناسب وعصرنا، وفقر المحتوى وتطويع العقول له، حيث تميز الخطاب الموجه للجمهور بحكاية دون دراية..

فالمعنى في تعاليه وسطوته إفاقة من الغفلة، وليس في إسفاف يقدم ابتسامات صفراء، تنحاز إلى تهريج، لا يغادر السأم بعيداً، إن الأمر يتجلى في الثورة المعلوماتية، وتعميم الأجهزة الرقمية، إننا أمام منطق خاص له شخصية مجهولة المعالم والملامح دون دوافع علمية تبرر الواقع، وتنتهز الفرص من أجل تعديل التوازن في كل شيء.

لم يكن هناك سوى قوقعة خامدة في صدفة ضائعة على شواطئ فسيحة تكتظ بالناس، ولن يشاهدها أحد للكثرة التي غطت المساحة الكبيرة، فالإعلام العالمي والإقليمي انتشر في الفضاء ولم يترك فراغاً للتجارب أو التراجع أو كمفهوم إجرائي غير قابل للقياس، أو يبت في أمره لاحقاً.

فعندما تراجعت الجودة المرافقة للبرامج الحوارية أو المباشرة أو الثقافية، نتيجة إعداد سيئ، أو مهنية متواضعة، أو مقدم متواضع الهيئة والشكل والثقافة، يقوم بتقديم الحقائق بضبابية لكي تظهر بسياقات مغايرة وظروف مختلفة، فالحقائق لا تخضع إلى قانون يفرض استراتيجيات مختلس، وأنماط مراوغة.

غير أن العلاقة الوثيقة بين الإعلام وفائدة المجتمع تقتضي خصائص متنوعة، تتميز بالتطور والمنفعة العامة عوضاً عن العشوائية التي تعتبر بمثابة دمج لسد الفراغ فقط، وتجنب العثرات التي تشتت الذهن وتدخل في سياق البعثرة، وتبتعد عن التهذيب والرسالة النبيلة التي توجه للصغار والكبار، لأن هناك عوامل متناقضة في المجتمع تتأرجح بين الانفتاح والتشدد.

مما يدفع إلى التساؤل لماذا لا يكون الإشراف محفزاً وفنياً وتقنياً عالمياً، يخضع لمعايير عصرية تحافظ على الذوق العام وانعكاس الفكر الحديث العلمي، وتقليص مشاهد العنف التي يلتف حولها الناس، فينعكس الخطاب حسب "فرويد" إلى خطاب غير منتظم وغير واعٍ، وبنية غير متوازنة تنتج ممارسات سلوكية لا تتأقلم مع الإنسان الكوني الذي تجاوز التكدس والعرض الباهت القديم، والكفاءات المتواضعة التي لا تناسب الاستهلاك أوالنسق الاستراتيجي للإنتاج.

فإن الأهمية الكبرى التي يوليها الإعلام اليوم للبعد السياسي كبيرة جداً، والمضامين التي يقتنيها متزامنة مع اقتصاديات التجارة الدولية، محققاً نجاحاً باهراً على حساب عناصر ضرورية أخرى، ومحايثة لكل العبارات التي تتداخل وتنفصل، متجاهلة ذكاء الاستعمالات، وتشير إلى تخصصات تنخرط في تفاعل شكلي له هيئة مؤثرة على الجمهور.

ثم إن ترتيبات هذا العصر مختلفة ومتميزة، فالمنافسة تشكل ضرورة قصوى تؤدي إلى تطوير المجتمعات، ومدخلاً عاماً للتفاعل الاجتماعي وربطه بالنشاط العلمي، والتصور المثالي لرؤية واضحة للإرهاصات الموضوعية، وسياقات زمنية تنقل إلى حياة مواتية وغير متوترة، والحاجة إلى الآخر المختلف مطلب ضروري، فالإعلام مرآة الدول،.



نقلا عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/941154