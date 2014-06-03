كورونا يسجل 688 إصابة بالسعودية

أظهر مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة أن عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا في المملكة منذ عام 2012 حتى صباح اليوم 3 يونيو 2014 وصل إلى 688 حالة، من بينها 282 حالة وفاة، و53 لا يزالون يتلقون العلاج، و353 قد تماثلوا للشفاء.

وأصدرت وزارة الصحة توجيهاتها بمراجعة شاملة لسجلات كورونا منذ 2012 حتى اليوم، وذلك لتفعيل عدد من الإجراءات الصارمة التي تضمن تطبيق أعلى المعايير في مجال جمع البيانات، والشفافية والإفصاح، وتحت رقابة وإشراف مركز القيادة والتحكم.

وقال رئيس المجلس الطبي الاستشاري بمركز القيادة والتحكم الدكتور طارق مدني: "تلتزم الوزارة باستيعاب جميع المعلومات والمعارف الخاصة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ووضع السياسات اللازمة لحماية الصحة العامة، وفي سبيل ذلك قامت الوزارة بمراجعة شاملة للتدقيق في حالات الإصابة السابقة وذلك من أجل تكوين صورة شاملة لوقائع الحالات كافة وكيفية انتشارها".

وأضاف "بالرغم من أن المراجعة أدت إلى اكتشاف حالات مؤكدة يجب أن تضاف، إلا أننا لا نزال نشهد تراجعاً في عدد الحالات الجديدة المسجّلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية".