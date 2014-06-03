مرحباً بأمل المستقبل

رعى وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين في أميركا عادل الجبير الاحتفال السنوي، في العاصمة واشنطن، تخرج الدفعة السابعة من مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين في أميركا ومعرض التوظيف، وذلك في الفترة من 24 إلى 27 مايو، وقد بلغ عدد خريجي البرنامج رقما تاريخيا جديدا يزيد على 11 ألفا في درجات الدكتوراه والزمالات الطبية والماجستير والبكالوريوس، وقد سارعت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وطرحت مئات الوظائف للمبتعثين والمبتعثات، من خلال مشاركتها في يوم المهنة المذكور، وقد صرح مسؤول في الخطوط بأنّ المؤسسة سعت إلى استقطاب أعداد من الخريجين في الوظائف والبرامج المتاحة لدى السعودية، وخاصة في التخصصات الهندسية والحاسب الآلي، إلى جانب الخريجات في التخصصات المالية والحاسب الآلي، وهذه خطوة موفقة تحسب للخطوط وتشكر عليها، وفضلا عن الخطوط قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض باستقطاب مائتي مهندس من هؤلاء الخريجين، وتعيينهم للعمل بمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، وهذه رسالة توجه إلى وزير العمل بأنّ مؤهلات الخريجين إذا تواءمت مع سوق العمل فلن تكون هناك مشكلة بطالة أو سعودة، ولا حاجة إلى برامج عقيمة ضررها أكثر من نفعها كبرنامج نطاقات، فهل تصل هذه الرسالة إليه؟



نقلا عن صحيفة "الرياض"

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