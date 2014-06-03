نجاة قائد دورية أمنية بعد انقلابها

نجا قائد دورية أمنية من حادث سير تعرّض له، عقب عودته من مهمة عمل رسمية، ظهر الثلاثاء، في محافظة القنفذة (287 كيلومتراً جنوب مكة المكرمة).

وأكد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم الدكتور عاطي القرشي أن دورية تابعة لمخفر شرطة سبت شمران التابعة لمحافظة القنفذة، تعرضت ظهر اليوم لحادث انقلاب، إثر انفجار الإطار الأمامي لها، وذلك بعد عودته من مهمة رسمية من شرطة محافظة القنفذة.

وقال إن سائق الدورية تعرض لإصابات طفيفة، وتم نقله إلى مستشفى القنفذة العام للاطمئنان على صحته، وغادر المستشفى بعد تلقيه العلاج بصحة جيدة ولله الحمد.