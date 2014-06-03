وفاة وإصابة 12 شخص بحادث مروري

توفي شخص وأصيب 12 شخص بحادث مروري في بيشة. وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر في عسير أحمد عسيري في بيان له أن " غرفة العمليات بمنطقة عسير تلقت عند الساعة الحادية عشر والثلث من مساء يوم أمس بلاغ عن وقوع حادث مروري على طريق بيشة خميس مشيط بالقرب من الحفيرة بصمخ وبه عدد من الاصابات".

وأضاف" وقد تم توجيه عدد من الفرق الاسعافية بمتابعة مدير مركز اسعاف بيشة حسن الجدراني لموقع البلاغ حيث تبين بعد وصول الفرق الاسعافية للموقع بان الحادث هو عبارة عن اصطدام سيارتين من نوع هايلوكس الاولى بها شخصين توفي احدهم في الموقع نتيجة اصاباته البليغة اما السيارة الثانية فيوجد بها ١١شخص".