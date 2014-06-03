1.6 مليار تكلفة تغيير خطوط نقل المياه للرياض

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، اليوم الثلاثاء، إعادة ضخ المياه المحلاة في خط التغذية رقم 3 بعد الانتهاء من إصلاحه، ويعد هذا الخط أحد الخطوط الرئيسة لنقل المياه إلى مدينة الرياض، ويتدفق من خلاله كمية من المياه تبلغ حوالي 14500 متر مكعّب في الساعة.

وأوضح المتحدث الرسمي بالإنابة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سلطان العتيبي أن المؤسسة بدأت ضخ المياه المحلاة في الأنبوب بعد الانتهاء من إصلاحه، وبحسب خطط الطوارئ، بدأت فرق التحقيقات والتقصي البحث في أسباب الانكسار ورفع تقرير مُفصّل بذلك لقيادة المؤسسة تمهيداً لوضع الإجراءات العملية الكفيلة - بإذن الله - بالحدّ من تكرار وقوعه، مضيفاً أن فترة الإصلاح تمّت في 41 ساعة عمل من أصل ٩٦ ساعة عمل، وهي فترة قياسية للعمل في ذات الظروف والأجواء والمكان ولله الحمد والمنّة.

وبيّن العتيبي أن المؤسسة أبلغت قطاع التوزيع بانتهاء فترة الإصلاح وإعادة الخط وعودة كميات المياه المتفق عليها سلفاً للتدفق تدريجياً.

وكشف المتحدث الرسمي أن المؤسسة فتحت أمس الأول مظاريف مشروع إنشاء خطوط جديدة لنقل المياه المحلاة إلى مدينة الرياض، حيث تقدم خمس تحالفات محلية وعالمية بعطاءاتها الفنية والمالية، لتصبح الخطوط - بحول الله - 9 خطوط، ويعد المشروع أحد المشاريع التي حرصت المؤسسة على تنفيذه في ظل مشارف الخطوط الحالية على انتهاء عمرها الافتراضي، مبيناً أن إجمالي تكلفة مشاريع استبدال الخطوط الثلاثة الناقلة للمياه المحلاة لمدينة الرياض تبلغ 1.6مليار ريال ومجموع أطوالها يبلغ 143 كيلومتراً، لتكون بديلة للخطوط المتضررة التي شارفت على نهاية عمرها الافتراضي، وستكون الأنابيب الجديدة عالية الجودة وبمواصفات تتحمل التدفقات من المياه المخصصة للعاصمة والتي تبلغ 1.7 مليون متر مكعّب.

ولفت سلطان العتيبي إلى أن خطوط نقل المياه المحلاة التابعة للمؤسسة تبلغ أطوالها نحو 7000 كيلومتر في مختلف مناطق المملكة، مضيفاً أن منطقة الرياض وما جاورها سيصل لها من المياه المحلاة من محطة رأس الخير بالساحل الشرقي ما مقداره 900 ألف متر مكعب يومياً، عبر زوج من الأنابيب قطر 72 بوصة لكل منهما، وستكون مواصفات أنابيب المشروع الجديد عالية حديدية مغلفة ومبطنة بأعلى المواصفات.