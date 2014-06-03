توقع مدير مركز الاعتماد، تركي حسن بسفر، 200 ألف سعودي إلى أوروبا بحلول نهاية العام الحالي. وقال في حديث مع "العربية.نت": "عدد الطلبات التي قدمت من أجل حصول على تأشيرات "شنغن" حتى الآن وصل إلى نحو 60 ألف طلب، ويرجح أن يتجاوز 200 ألف نهاية العام الحالي".

ويعد مركز الاعتماد الجهة الوحيدة في السعودية التي تمنح تأشيرات إلى أغلب الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا.

وتم افتتاح ذلك المركز أخيراً في مدينة جدة، في حفل رسمي أقيم بحضور عدد من القنصليات الأوروبية.

والمركز يدار بشكل مشترك من قبل "VFS" العالمية، وشركة الاعتماد، وهي جزء من مجموعة تسهيل، ويوفر المركز جميع وسائل الراحة للمتقدمين الراغبين بالحصول على تأشيرات "شنغن"، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي كان دافعاً لإنشاء وتجهيز هذا المركز ليقدم خدماته، حيث يعتبر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي أحد الخيارات الرئيسية لدى السعوديين أو المقيمين في المملكة، وذلك لغرض الأعمال والاقتصاد أو السياحة والترفيه وأيضا العلاج والدراسة.

ويمكن للمتقدمين الحصول على الخدمات المتوفرة لتسهيل الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالتأشيرات وأنواعها، ولمعرفة حالة الطلب والرسوم عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص، وبوجود الموظفين السعوديين المهيئين للتعامل مع الاستفسارات من خلال دعم مركز الاتصالات والبريد الإلكتروني، وبتوفير خدمة تسليم جوازات السفر إلى منازلهم.