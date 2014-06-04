القبض على ساحر سعودي في الإحساء

قبضت شرطة الإحساء على سعودي في العقد الرابع من عمره امتهن السحر والنصب والاحتيال بمبالغ مالية على عدة أشخاص في مناطق متفرقة.

وقالت شرطة المنطقة الشرقية، إنه بعد ورود عدة بلاغات تفيد بتعرض مجموعة من الأشخاص بمواقع متفرقة للنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية بحوزتهم بحجج متعددة دون إدراك منهم، مما يرجح معه استخدام الجاني للسحر أثناء حديثه مع المجني عليهم، والقدرة على خداعهم، والحصول على ما لديهم من مال، والهروب إلى وجهة غير معلومة.

ومن خلال التحقيقات الأولية التي أجريت مع المتهم ومواجهته بعدد من الوقائع، أقر بارتكاب ما يربوا على ٣٨ حادثه متفرقة بعدد من المدن والمحافظات، تمكن من خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية من الضحايا باستخدام طلاسم سحرية أثناء التحدث معهم، تم إيقاف المتهم تمهيدا لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.