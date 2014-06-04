تركوها وحدها فقتلها الحريق

توفيت طفلة لم تكمل ربيعها الثاني، وأصيب أخوها (3 سنوات)، بعد نشوب حريق داخل الشقة التي تُركا فيها وحدهما في المدينة المنورة.

وقال الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد الجهني لـ"العربية.نت"، إن إدارة العمليات تبلغت مساء أمس من أحد المارة مشاهدته حريقا في شقة سكنية بحي الغزوة، بعدها تم توجيه فرقة إطفاء وفرقة إنقاذ وفرقة إسعاف للموقع، حيث اتضح عند وصول الفرق وجود طفلين محتجزين، الطفل الأول يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وطفلة أخرى تبلغ من العمر سنة ونصفا، تركا وحدهما بالمنزل.

وأضاف "تم إنقاذهما من داخل الحريق ونقلهما إلى مستشفى بدر العام، لكن الطفلة توفيت لاحقا بالمستشفى نتيجة تأثرها بحروق مختلفة في جسمها، أما الطفل فحالته مستقرة".

وأشار إلى أن أسباب الحريق الأولية تشير إلى التماس كهربائي في التوصيلات الكهربائية.