جدول أئمة الحرم في صلاة التراويح والقيام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه سيقوم بالإمامة في صلاة التراويح والتهجد طوال شهر رمضان المبارك كل من أصحاب المعالي والفضيلة: الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, والشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم, والشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، والشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي, والشيخ الدكتور خالد بن علي الغامدي, وفضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة .

وبين مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام محمد بن مفرج العميري أنه خلال العشرين الأُوُل من شهر رمضان المبارك سيؤم المصلين في الخمس ركعات الأوُل من الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم, ثم يؤم المصلين بقية الصلاة والشفع والوتر معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, ويؤم المصلين في الركعات الخمس الأوُل من الليلة الثانية من شهر رمضان المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني, ثم يؤم المصلين بقية الصلاة والشفع والوتر فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.

ويؤم المصلين في الركعات الخمس الأول من الليلة الثالثة من شهر رمضان فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي الغامدي, ثم يؤم المصلين بقية الصلاة والشفع والوتر الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة, بالتنسيق بينهما .

وأشار العميري إلى أن هذا الترتيب سيستمر إلى نهاية العشرين الأول من شهر رمضان المبارك, مبيناً أن الإمامة في صلاة التراويح بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ستكون في الخمس الأوُل ليالي الوتر والشفع لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني.

كما يؤم المصلين في الخمس الأخيرة ليالي الوتر والشفع فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي, وتكون إمامة المصلين لصلاة التهجد بالتناوب بين معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس, وفضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم, وفضيلة الشيخ الدكتور خالد الغامدي, وفضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة, حيث يؤم المصلين ليالي الوتر في الثلاث تسليمات الأول فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم, ثم يؤم المصلين بقية الصلاة الشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

فيما يؤم المصلين ليالي الشفع في الثلاث التسليمات الأول فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن على الغامدي, ثم يؤم المصلين بقية الصلاة والشفع والوتر فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة بالتنسيق بينهما.

وسيؤم المصلين في ختم القرآن الكريم معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس, كما يؤم المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.