حادث سير يقتل أباً ويصيب 6 من عائلته

تسبب حادث انقلاب سيارة في وفاة أب لعائلة سعودية، وإصابة ستة آخرين من عائلته، واحدة منها خطيرة، وذلك مساء أمس على طريق الشمال الدولي (شرق الشعبة بمسافة ٣٥ كلم).

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في منطقة الحدود الشمالية مساعد العنزي لـ"العربية.نت"، أن ثلاثة فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر من مراكز بالشعبة والهباس والنظيم، باشرت حادث الانقلاب، وقدمت الخدمة الإسعافية اللازمة للمصابين، ونقلتهم إلى مستشفى الشعبة العام.

ولاحظ ازدياد حوادث السير على الطرق السريعة عند كل بداية ونهاية عطلة مدرسية، حيث أهاب من جميع قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبة.