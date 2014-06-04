دورية أمنية أردنية تطلق النار على 3 سعوديين

علمت "العربية.نت" أن السفارة السعودية في الأردن تتابع مع الجهات الأمنية هناك، تفاصيل تعرض ثلاثة من رعاياها لإطلاق نار من قبل إحدى الدوريات الأمنية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت"، إن ثلاثة شبان سعوديين تعرضوا أمس لإطلاق نار من قبل الدوريات الخارجية الأردنية في منطقة الحسا جنوب الأردن أثناء عبورهم من الطريق الدولي مستقلين سيارتهم السعودية، وأسفر الحادث عن إصابة أحدهم.

وأضافت المصادر أن الشبان الثلاثة كانوا مسافرين للأردن عن طريق البر من أجل الاطمئنان على والدة أحدهم تتلقى العلاج هناك، وأثناء مرورهم بمركز "الحسا" الأردني، قامت إحدى الدوريات الأمنية على الطريق بالإشارة لهم بالأضواء لإيقافهم، ولأنهم في منطقة صحراوية خافوا من أن يكونوا قاطعي طرق، ليتفاجأوا أمامهم بعدد من الدوريات التي تقوم بإطلاق النار عليهم، ومن ثم إيقافهم والاعتداء عليهم.

وأشارت المصارد لـ"العربية.نت" إلى أنه عند تحويلهم عصر أمس للمحكمة الأردنية، قام المدعي العام الأردني بإطلاق سراحهم، لكن أحدهم كان يعاني من إصابة طلق ناري مستقرة في رجله، ولم يحول للمستشفى حتى خرج من السجن.